В Челябинской области потеплеет до +4 градусов

Плюсовые температуры днем будут сменяться ночными похолоданиями Фото: Василий Вахрин

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области об оттепелях. Уже в пятницу 18 февраля температура поднимется до +1 градуса.

Теплее всего будет в субботу 19 февраля в западных районах Челябинской области. Там воздух прогреется до +4. На остальной территории региона прогнозируют от -5 до 0 градусов.

От -5 до 0 дневная температура воздуха будет колебаться и в воскресенье 20 февраля. Холоднее окажется только в южных районах области. Там обещают до -9 градусов днем.

По ночам температура будет опускаться -11, -17 градусов.

В пятницу прогнозируют появление тумана и изморози, а в выходные метеорологи ожидают переменную облачность без осадков.

В субботу и воскресенье подует ощутимый ветер: южного направления, 4-9 метров в секунду.

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