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Общество18 февраля 2022 5:56

На северо-западе Челябинска построят новую дорогу за 222 млн рублей

Она соединит проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска
Елена КОЛЧИНА
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Возле дороги проложат тротуары и посадят кусты

Возле дороги проложат тротуары и посадят кусты

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок улицы Молдавской. Дорога длиной 925 метров соединит проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. В проект вложат 222 млн рублей.

У новой дороги будет две полосы и тротуары с обеих сторон. Помимо проезжей части планируют обустроить ливневую канализацию и автопарковки, установить фонари, посадить 127 деревьев и 757 кустов, а также засеять травой газон. Чтобы продлить Молдавскую улицу, потребуется перенести 33 метра труб теплоснабжения.

Как рассказали в мэрии открыть новую дорогу планируют в 2023 году. До конца марта 2022 года надеются отыскать подрядчика для первого этапа работ, на который из регионального бюджета уже выделили 119 млн рублей.

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