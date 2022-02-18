В Челябинской области запустили электронный сервис для проверки безопасности такси

Проверить легальность такси можно по номеру автомобиля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Челябинской области теперь смогут проверить лицензию такси перед поездкой. Выяснить, работает ли перевозчик легально, можно с помощью чат-бота в мессенджере Telegram — @check_taxi_74_bot. Достаточно ввести номер машины, чтобы бот сообщил, есть ли у водителя разрешение на работу.

Электронный сервис совместно разработали региональные министерство дорожного хозяйство и министерство информационных технологий.

Как пояснили в пресс-службе миндортранса, легальный статус такси обеспечивает пассажиру большую безопасность. Наличие лицензии означает, что за рулем опытный водитель с профессиональным стажем не менее трех лет. Кроме того, работающие легально перевозчики обязаны каждый день проводить технический осмотр машин и медицинский осмотр водителей.

Если возможности спросить о лицензии у чат-бота нет, челябинцы могут потребовать документы непосредственно у таксиста.

— Пассажир имеет право требовать от водителя предъявить разрешение на осуществление деятельности легкового такси, — уточнили в миндортрансе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru