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Общество18 февраля 2022 6:46

В Челябинской области запустили электронный сервис для проверки безопасности такси

С помощью бота в Telegram южноуральцы смогут вычислить таксистов-нелегалов
Елена КОЛЧИНА
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Проверить легальность такси можно по номеру автомобиля

Проверить легальность такси можно по номеру автомобиля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Челябинской области теперь смогут проверить лицензию такси перед поездкой. Выяснить, работает ли перевозчик легально, можно с помощью чат-бота в мессенджере Telegram — @check_taxi_74_bot. Достаточно ввести номер машины, чтобы бот сообщил, есть ли у водителя разрешение на работу.

Электронный сервис совместно разработали региональные министерство дорожного хозяйство и министерство информационных технологий.

Как пояснили в пресс-службе миндортранса, легальный статус такси обеспечивает пассажиру большую безопасность. Наличие лицензии означает, что за рулем опытный водитель с профессиональным стажем не менее трех лет. Кроме того, работающие легально перевозчики обязаны каждый день проводить технический осмотр машин и медицинский осмотр водителей.

Если возможности спросить о лицензии у чат-бота нет, челябинцы могут потребовать документы непосредственно у таксиста.

— Пассажир имеет право требовать от водителя предъявить разрешение на осуществление деятельности легкового такси, — уточнили в миндортрансе.

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