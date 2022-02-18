В Челябинской области экс-директор «Связного» обворовывала покупателей

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске бывшего директора магазина «Связной» признали виновной в мошенничестве. 34-летняя женщина обманывала покупателей в Нязепетровске. В 2019 и 2020 годах ей удалось обвести вокруг пальца 11 клиентов, причинив ущерб в сумме на 150 тыс. рублей.

— Обвиняемая выбирала среди покупателей доверчивых, — — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Продавая товары в кредит, директор магазина вписывала в договор дополнительную покупку. Это могла быть сим-карта, смарт-часы, портативные колонки или другая электроника из ассортимента «Связного». Клиенты ставили свою подпись под договором, не читая его. В результате вместе со своей покупкой им приходилось оплачивать товар, который забирала себе мошенница.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить 50 тыс. рублей штрафа.

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