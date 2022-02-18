Учредителей сельхозкооператива осудили за похищение из бюджета Челябинской области 14 млн рублей

Фермерам назначили условные сроки за махинации с субсидиями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области двух учредителей сельскохозяйственного кооператива признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных средств.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, сообщники незаконно получили из бюджета Челябинской области 14 млн рублей.

С 2018 по 2020 год фермеры из Октябрьского района высылали в региональное министерство сельского хозяйства документы с ложными сведениями. В бумагах говорилось о расходах на покупку молока у членов кооператива. В минсельхозе на основании этой информации выплачивали кооперативу субсидии.

В действительности молоко приобретали «на стороне» — субсидия в этом случае не положена.

Половину незаконно полученных денег сообщники положили на счета в банке. Эти действия суд расценил как легализацию незаконно полученных средств.

Обоих учредителей кооператива приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Каждому назначили испытательный срок длительностью 4 года. Еще во время расследования осужденные вернули государству все похищенные деньги.

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