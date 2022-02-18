В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту, ограбившему женщину-инвалида

Мужчину отправили в колонию особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 33-летнего рецидивиста осудили за грабеж с применением насилия. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», жертвой преступления стала давняя знакомая грабителя, 55-летняя женщина с инвалидностью.

Из-за несчастного случая женщина лишилась обеих ног и руки, а также почти полностью потеряла слух. Летом 2021 года у нее умер сын. Злоумышленник пришел на похороны и увидел, как родственники передали хозяйке дома деньги. Оставшись с потерпевшей наедине, мужчина вытащил у нее из кармана 2 тыс. рублей, причинив пытавшейся сопротивляться женщине физическую боль.

Во время расследования кыштымец вернул похищенные деньги. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства, наравне с наличием у обвиняемого троих маленьких детей.

Однако против мужчины сыграли предыдущие совершенные им преступления и то, что на женщину кыштымец напал, еще не погасив предыдущей судимости.

В итоге мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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