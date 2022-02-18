В центре Челябинска избавятся от опасных деревьев

14 деревьев срубят в субботу и воскресенье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном районе Челябинска 19 и 20 февраля вырубят 14 деревьев. Ивы и вязы признали аварийными.

Как пояснили в мэрии, деревья обследовали специалисты городского управления и природопользования. На снос насаждений оформили официальное разрешение.

Некоторые из аварийных деревьев уже накренились, начали ломаться и представляют угрозу для людей.

Девять ив срубят рядом с домом №28А на проспекте Ленина, две ивы и два вяза снесут у дома №140 по улице Красноармейской, еще одну иву уберут с бульвара Славы.

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