Матч ватерпольной Евролиги пройдет в Челябинске

Фото: СОЦ "Уралочка" Златоуст Official/vk.com

Матч ¼ финала женской ватерпольной Евролиги решено провести в челябинском бассейне «Строитель». Команды из Златоуста «Динамо-Уралочка» и Италии «Плебисцито Падуя» долго не могли договориться, где же провести игру из-за коронавирусных ограничений. Матчи откладывались несколько раз.

Изначально первая игра должна была состояться в Италии еще 5 февраля, но златоустовских спортсменов с российской вакциной отказались пускать в европейскую страну. Затем итальянцы не захотели играть в подмосковной Рузе. Однако Европейская Федерация водных видов спорт (LEN) настояла на проведении матчей и окончательно утвердила даты и места игр.

Первую четвертьфинальную игру ватерполистки «Уралочки» проведут в итальянской Падуе 20 февраля. Ответная игра состоится в Челябинске 26 февраля в 15-30 в бассейне «Строитель». Вход на матч будет по QR-коду.

— Бассейн «Строитель» принимал ватерпольное Первенство Европы и Финал Мировой Лиги, — отмечают организаторы. — Он соответствует всем требованиям. 26 февраля вход для зрителей свободный при наличии действующего QR-кода о вакцинации против коронавируса.

Победитель выйдет в «Финал четырех» Кубка Европейских Чемпионов, проигравшая команда перейдет в турнир рангом ниже — «ЛЕН-трофи».

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