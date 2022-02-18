Министр сельского хозяйства Челябинской области призвал регулировать популяцию бродячих собак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин озвучил позицию ведомства по отношению к бездомным собакам. По мнению чиновника, запрет на контроль популяции бродячих псов опасен для людей.

— Федеральный закон не учитывает климатические особенности регионов и поведение животных в условиях мороза, — отмечает Алексей Кобылин. — Собаки и кошки равны перед законом, хотя собаки намного опаснее. Стайные животные даже после стерилизации и кастрации вновь оказываются в стае. А это большая опасность!

Напрямую об отстреле министр не говорит, однако выступает за контроль и регуляцию популяции бродячих собак, делая акцент, что гуманное отношение к животным не должно быть выше безопасности людей.

— Запрет на контроль популяции бродячих собак нарушает баланс, — говорится в обращении Алексея Кобылина.

Сейчас депутаты и чиновники активно обсуждают изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Существующая система отлова, когда собак возвращают на улицу, привела к многочисленным жертвам среди детей и женщин.

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