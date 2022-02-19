Сын депутата заксобрания Челябинской области выступил на шоу «Голос.Дети»

Фото: Первый канал / youtube.com

В шоу «Голос.Дети» принял участие сын депутата законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина. 12-летний Лев Пашин спел песню «It’s a Man’s Man’s Man’s World» Джеймса Брауна. К нему повернулась наставница Полина Гагарина.

— Лев, я вас и себя поздравляю с таким прекрасным участником. Будем петь, будем творить, будем развиваться, — обратилась ко Льву Полина Гагарина.

Молодого певца приехали поддержать его родители. Сам же Лев заявил, что в первую очередь решил принять участие в шоу, чтобы порадовать бабушек — для них появление внука на экранах стало сюрпризом.

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