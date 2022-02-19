В Челябинской области полицейские накрыли незаконное казино

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Миассе полицейские «сорвали куш», закрыв незаконное казино. Компьютеры с установленными на них азартными играми находились в нежилом помещении по улице Лихачева. Из помещения сотрудники изъяли 15 системных блоков и мониторов, телефон и выручку в 12 тысяч рублей. Предполагается, что заведовала точкой 27-летняя девушка.

— По материалам полиции следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru