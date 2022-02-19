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Происшествия19 февраля 2022 6:53

В Челябинске полицейские изъяли у пенсионера арсенал из 1350 патронов

Еще у 70-летнего мужчины хранились 10 тротиловых шашек
Олег КОСТЕНКО
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пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске в ходе проверок гражданского охотничьего оружия полицейские обнаружили у 70-летнего пенсионера целый арсенал боеприпасов. Мужчина хранил около 1350 патронов различного калибра и 10 тротиловых шашек. Боеприпасы у пенсионера изъяли, а не него завели уголовное дело.

— По обстоятельствам участия в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ в органах внутренних дел Челябинска дознанием и следствием возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. За свою коллекцию он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

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