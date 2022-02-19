«Что ж, обычные дела..». В Челябинске перенесли концерт группы «Аквариум»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинским фанатам Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», которые собирались на концерт 21 февраля, придется подождать. Организаторы сообщили, что в этот понедельник выступления культового коллектива в Конгресс-холле не состоится.

— Бывает и так тоже, что обстоятельства сильнее нас. По причинам медицинского характера концерты 19го февраля в Уфе и 21го февраля в Челябинске состояться не смогут. Встретимся в другие дни, — сообщили организаторы.

Текущий тур группы посвящен 50-летию «Аквариума». Когда он продолжится — пока неизвестно. Точную дату концерта Челябинске организаторы пообещали назвать позднее.

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