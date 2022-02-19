Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 февраля 2022 7:48

В Челябинской области четвертый день снижается заболеваемость коронавирусом

Заболевших за день меньше 4 тысяч
Олег КОСТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Челябинской области выявили 3967 новых случая коронавируса — это на 77 заболевших меньше, чем днем ранее. Среди диагностированных больных 280 школьников.

По данным регионального минздрава, от ковидной пневмонии скончался 21 человек. Сейчас больны коронавирусом 46 911 жителей Челябинской области. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 254 408 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru