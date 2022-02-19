В Челябинской области четвертый день снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Челябинской области выявили 3967 новых случая коронавируса — это на 77 заболевших меньше, чем днем ранее. Среди диагностированных больных 280 школьников.

По данным регионального минздрава, от ковидной пневмонии скончался 21 человек. Сейчас больны коронавирусом 46 911 жителей Челябинской области. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 254 408 южноуральцев.

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