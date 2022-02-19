Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с Семеном Кошелевым

Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с форвардом Семеном Кошелевым. Это соглашение рассчитано на два года. Поэтому нападающий будет играть в команде до конца сезона 2023-2024 года.

Семену Кошелеву 26 лет. В этом сезоне он провел за команду 47 матчей, набрал 27 очков. Всего на его счету в КХЛ 334 матча, за которые он набрал 60 очков. Об этом сообщила пресс-служба «Металлурга».

Семен Кошелев перешел в магнитогорскую команду в сентябре 2020 года. До этого три сезона он отыграл в омском «Анагарде».

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