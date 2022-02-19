В Челябинске зал вылета аэропорта залило водой

Фото: Ural Mash / telegram

В челябинском аэропорту утром 19 февраля зал вылета залило водой, которая бежала с потолка. Произошло это из-за порыва трубы. Авария случилась в техническом помещении над терминалом.

— В техническом помещении произошел порыв трубы. Соответственно, вода по закону притяжения потекла вниз, в том числе в зону обслуживания пассажиров. Порыв быстро локализовали. Все устранили в кратчайшие сроки, работа аэропорта не была нарушена, — сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

По словам очевидцев, вода лилась с потолка около часа. Устраняли последствия потопа сотрудники клининга. О его причинах людям не сообщили.

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