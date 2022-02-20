В Челябинской области ожидаются снегопады и порывистый ветер

В ближайшие дни порывы ветра дойдут до 15 м/c. Фото: Андрей АБРАМОВ

Погода в Челябинской области в ближайшие дни будет теплой для зимы - температура воздуха даже дойдет до плюсовых значений. Однако не обойдется без порывистого ветра и снегопадов. Об этом предупреждают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Днем в воскресенье, 20 февраля, температура воздуха составит +2, --3 С°, а на юге региона она может опуститься до -8 С°. Ветер южной четверти, его порывы дойдут до 14 м/c. Днем будет облачно с прояснением, местами прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха ночью в понедельник, 21 февраля, составит -3, -8 С°, а на юге региона столбик термометра опустится до -13 С°. Будет облачно с прояснением, ожидается умеренный снегопад.

Днем, 21 февраля, температура воздуха составит -2, +3 С°. Как и ночью будет облачно с прояснением, однако снег прогнозируется только в горных районах. Ветер южный, его порывы местами дойдут до 15 м/c.

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