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Общество20 февраля 2022 5:35

В Челябинской области рядом с железной дорогой нашли тело мужчины

Следственные органы начали проверку
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Тело мужчины обнаружили в пяти метрах от железной дороги.

Тело мужчины обнаружили в пяти метрах от железной дороги.

Фото: Олег Укладов

В Челябинской области на 12 км перегона Миасс-Устиново нашли мертвым мужчину. Он лежал в пяти метрах от железной дороги. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел накануне, 19 февраля.

Следственные органы начали доследственную проверку. Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Также на его не было обнаружено каких-либо следов железнодорожного травмирования.

— В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал Златоустовский транспортный прокурор, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Обстоятельства происшедшего и личность мужчины устанавливаются.

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