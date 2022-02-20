В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 3854 человека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Челябинской области выявили 3854 новых случая коронавируса — это на 113 заболевших меньше, чем днем ранее. Среди новых зараженных есть 269 школьников. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 18 человек. Больничные палаты покинули 4492 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 203 889 человек. Под присмотром врачей остаются 46 255 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 5,8 млн человек. За прошедшие сутки — 23 001 тестов.

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