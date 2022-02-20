Хоккеисты из Челябинской области стали серебряными призерами Олимпиады в составе ОКР

Фото: Олимпийский комитет России

Игроки челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» в составе сборной ОКР завоевали серебро на зимних Олимпийских играх в Пекине. Российские спортсмены с минимальным отрывом уступили первое место финам на решающем матче в воскресенье, 20 февраля. Счет встречи – 1:2.

В сборную ОКР от Челябинской области вошли пять хоккеистов - Владимир Ткачев и Сергей Телегин из челябинского «Трактора», а также Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга». В Министерстве спорта региона уже ждут возвращения наших игроков на Южный Урал.

— Поздравляю наших хоккеистов с серебряными медалями Олимпийских игр. Особенно хочу отметить игроков сборной, выступающих в командах нашего региона – «Трактор» и «Металлург». С нетерпением ждем их возвращения на Южный Урал с медалями, — заявил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Кстати, сегодня в Челябинске пройдет товарищеский матч между командами «Металлурга» и «Трактора». Матч состоится в 15:00.

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