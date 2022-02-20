В Челябинске задержали молодого «закладчика» с 70 граммами героина

Полицейские задержали парня во время патрулирования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 25-летний неработающий парень попытался сбыть 70 граммов героина. Однако он был задержан полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека на улице Василевского в Ленинском районе. При личном досмотре у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Парня задержали, а содержимое пакетика направили на экспертизу.

После проверки выяснилось, что в свертке находилось 70 граммов героина. Оперативники установили, что задержанный планировал сбывать наркотики посредством закладок на территории города.

В отношении парня возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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