Челябинец избивал 87-летнюю мать и заставлял ее молчать об этом

Житель Челябинска пил и избивал мать-пенсионерку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Челябинска признали виновным в истязании престарелой матери и в принуждении ее к даче ложных показаний. Горожанин регулярно бил 87-летнюю женщину и угрожал ей расправой. Сын также заставлял мать говорить, что не вредил ей. Он надеялся, что ложь избавит его от наказания.

В суде мужчина продолжал отрицать вину, и утверждал, что пенсионерка сама нанесла себе увечья.

— Подсудимый заявил, что в силу возраста потерпевшая самостоятельно падала и билась о предметы мебели, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Однако во время разбирательства мать, несмотря на угрозы, обличила сына. Слова женщины подтвердили документы из больницы, куда она обращалась за помощью. Родственники также признались, что мужчина бьет мать и злоупотребляет спиртным.

В итоге челябинца приговорили к 6,5 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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