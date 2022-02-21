Гид по путешествиям по Челябинской области получил премию «Серебряный Лучник – Урал»

Диплом за победу в конкурсе "Серебряный лучник". Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Качество мобильной связи в Челябинской области за последние годы значительно улучшилось: сеть 4G доступна почти 99% жителей региона и покрывает все крупные города, малые населенные пункты и места отдыха. Как мобильный оператор может рассказать об этом интересно и максимально полезно для жителей региона? Команда Tele2 с этой целью разработала и запустила Travel Guide – путеводитель по Челябинской области.

Гид по путешествиям от Tele2 – это онлайн-ресурс с рекомендациями мест для путешествий по региону. Путеводитель синхронизирован с картой покрытия сети Tele2, что позволяет продемонстрировать доступность сети в регионе. Компания сделала ставку на два актуальных тренда: рост популярности внутрирегионального туризма, и желание делиться подробностями путешествий онлайн в режиме реального времени.

Работа над проектом была разбита на три этапа. На первом была запущена информационная кампания в соцсетях об улучшении качества связи и покрытия Tele2. Далее к созданию гида присоединились подписчики популярных челябинских блогеров, которые делились любимыми местами для путешествий по области. Авторы популярных аккаунтов собирали обратную связь о местах отдыха южноуральцев, ездили в рекомендованные подписчиками места, тестировали там сеть Tele2 и делились впечатлениями от поездки с помощью 4G-интернета оператора. Из рекомендаций жителей был собран путеводитель, составлены описания мест отдыха и дорога до них, для каждого направления челябинские travel-фотографы предоставили авторские снимки. На финальном этапе проекта оператор представил Travel Guide представителям СМИ, блогерам и жителям региона.

Презентация тревел-гида от Tele2 на озере Увилды. Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Евгения Ашихмина, руководитель департамента маркетинга Tele2 макрорегиона «Урал»:

«Мы предложили с помощью ресурса путешествовать по любимым местам, открывать для себя Челябинскую область с новой стороны и делиться эмоциями с друзьями и близкими в режиме онлайн с мобильным интернетом от Tele2. Рады, что наш проект получил высокую оценку профессионального сообщества».

По данным мобильного оператора, охват проекта составил 1,9 млн человек, то есть каждый второй житель региона узнал о Travel-гиде от Tele2.

В 2022 году Tele2 планирует масштабировать проект для ряда других регионов Урала.

Материал предоставлен пресс-службой Tele2