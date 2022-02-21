Жительница Челябинской области фотографирует и иллюстрирует книги, видя только одним глазом

Рисунок Екатерины Шлехт в "автопортретном" стиле. Фото: hornews.com

33-летняя Екатерина Шлехт из Челябинской области ничего не видит одним глазом, но это не мешает ей заниматься фотографией и делать иллюстрации. Как пишет портал Hornews.com, ее иллюстрации печатали на почтовых открытках, футболках, а еще художница проиллюстрировала семь детских книг, написанных авторами из России и США.

Практически всегда девушка прикрывает глаз челкой. Фото: hornews.com

Екатерина с детства инвалид по зрению, заболевание не оперируется. И однажды зрение может пропасть совсем. Несмотря на это, девушка занимается творчеством — фотографирует и рисует. Зеркальный фотоаппарат купила после рождения третьего ребенка, которому сейчас 9 лет. По словам Екатерины, она любит домашние не постановочные съемки — большинство кадров щелкает, пока идет куда-то не спеша. Рисует девушка без эскизов — сразу шариковой ручкой, так как карандаш ей сложно различить.

Катерина иллюстрировала две книги писательницы Everitt Farms из США. Фото: hornews.com

Катерина иллюстрировала две книги писательницы Everitt Farms из США, а также подготовила иллюстрации для проекта «Когда наступит завтра» Артема Дорошева. Рисунки Екатерины Шлехт выставляли в Еманжелинском городском музее: рисунки персонажей аниме, портреты персонажей в стиле поп-арт и «автопортретная» серия — про рыжеволосую девочку Мику.

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