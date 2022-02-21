Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать незаконные ларьки на Комсомольском проспекте

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила своим подчиненным усилить работу по сносу незаконных ларьков на Комсомольском проспекте. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, которое проходило в понедельник, 21 февраля.

— К весне составьте мне график наведения порядка на Комсомольском проспекте. Мы с вами должны благоустроить территории, которые вы освободите от стационарных торговых объектов. — поручила Котова.

Глава администрации Курчатовского района отметил, что на прошлой неделе были демонтированы два киоска. Один из них находился на улице Шагольской, а другой – на Чайковского. Также, по его словам, в ближайшее будет снесено еще пять объектов незаконной торговли.

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