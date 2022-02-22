В Челябинской области потеплеет до +5, а потом начнутся метели с сильным ветром

Растаявший снег заменит новый
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей Челябинской области ждут резкие изменения погоды. В регионе резко потеплеет, но затем начнутся сильные снегопады и метели.
Небольшой снег может пойти уже днем 22 февраля. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, из-за чего возникнет гололед.
Снег усилится в ночь на 23 февраля. Особенно интенсивными снегопады будут в горных районах Челябинской области, могут начаться метели. Днем в среду прогнозируют только небольшой снег и от 0 до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9, а при порывах — до 17 метров в секунду.
В четверг 4 февраля снегопады продолжатся. Если ночью может похолодать до -10, то днем столбик термометра вновь пересечет нулевую отметку — будет до +4 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru