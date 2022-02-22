Жителя Челябинской области осудили за помощь в передаче взятки налоговикам

Наказали не только получателей взятки, но и посредника, передававшего деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Челябинской области признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Магнитогорец принес деньги от бизнесмена сотрудникам налоговой службы.

Преступление обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ. Как рассказали в ведомстве, в 2017 году мужчина передал взятку от директора фирмы двум работникам налоговой инспекции. За деньги фирме обещали «простить» уклонение от уплаты налогов.

Суд приговорил посредника к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком длительностью в 4 года.

Ранее приговоры вынесли получившим взятку инспекторам. Им тоже назначили условное наказание, одному на 5, другому на 7 лет. Уволенным из ФНС сотрудникам запретили в течение 5 лет занимать какие-либо государственные или муниципальные должности.

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