В Челябинской области зайцы рассвирепели и начали драться друг с другом

Таганайские зайцы продемонстрировали боксерские приемы. Фото: нацпарк "Таганай", Игорь Чабаненко

В Челябинской области на видео попал поединок двух диких зайцев. Зверей сняла скрытая камера, установленная в национальном парке «Таганай».

На кадрах заметно, как зайцы сначала встают на задние лапы, пытаясь поцарапать друг друга передними. Затем один из противников бросается наутек, а второй его преследует. «Потасовка» продолжается в ближайших кустах.

Свирепое поведение зайцев может показаться необычным, но эксперты-зоологи говорят, что удивляться ему не стоит.

— Подобные схватки — вполне рядовое явление во время гона, который у зайцев начинается как раз к концу февраля, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Пора размножения у зайцев будет продолжаться еще некоторое время. Зайчата обычно появляются на свет в середине апреля.

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