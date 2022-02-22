Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 5:26

Житель Челябинской области погиб от удара ножом, под подозрением — его брат

Во время пьяного застолья мужчины начали выяснять отношения
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
58-летний мужчина умер от ножевого ранения

58-летний мужчина умер от ножевого ранения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из частных домов Аше произошло убийство. Тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением нашли накануне днем. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали брата погибшего. По предварительным данным, мужчины вместе пили спиртное. Между ними началась ссора, в пылу которой один из братьев схватил нож и ударил им второго.

— Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Расследование убийства продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru