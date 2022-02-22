Житель Челябинской области погиб от удара ножом, под подозрением — его брат

58-летний мужчина умер от ножевого ранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из частных домов Аше произошло убийство. Тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением нашли накануне днем. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали брата погибшего. По предварительным данным, мужчины вместе пили спиртное. Между ними началась ссора, в пылу которой один из братьев схватил нож и ударил им второго.

— Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Расследование убийства продолжается.

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