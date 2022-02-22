В Челябинской области 3,4 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Уже больше 265 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает постепенно снижаться. За последний день в регионе зарегистрировали 3408 новых случаев Covid-19. Это на 311 меньше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 255 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 43 378 южноуральцев.

21 пациент за сутки умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 265 389 жителей Челябинской области.

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