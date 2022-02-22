В Челябинской области полицейские вытащили двух детей из горящего дома

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ДПС помогли семье во время пожара. Она эвакуировали из горящего дома мать с двумя маленькими детьми и помогли справиться с огнем.

Полицейские случайно заметили дым, когда патрулировали улицы в Карталах. Загорелся пристрой к одному из домов в частном секторе. Пламя перекинулось на крышу жилого здания.

Ворота на подворье были заперты, и полицейским пришлось перебраться через забор. Из горящего дома они вывели мать с двумя детьми.

— Вызвала пожарную. Только стали выходить в коридор, обуваться, я дверь открыла, а тут сотрудники полиции! Хотя ворота были закрыты. Ребятишек у меня сразу забрали. Успокаивали: «Главное вы живы, главное, дети живы», — рассказала хозяйка дома Вероника Хорошева.

Женщину и детей посадили в патрульную машину, чтобы они не замерзли на морозе. С крыши дома эвакуировали также пожилого родственника хозяйки, который пытался снегом потушить пламя.

Полицейские и сами стали бросать снег на горящую крышу, но удалось только остановить распространение огня. Окончательно пожар потушили уже сотрудники МЧС. В итоге удалось сохранить большую часть построек, никто не пострадал.

— Решается вопрос о поощрении полицейских, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru