В Челябинской области обустроят территорию вокруг Аракаима

Аркаим привлекает туристов уже много лет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинской области обустроят территорию вокруг Аркаима, чтобы привлекать больше туристов. Об этом стало известно на форуме «Вершина», где журналисты, политики и общественники обсуждали, как сделать Южный Урал интереснее.

— В этом году будет разработан мастер-план территории Аркаима, чтобы территория жила, — рассказала заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова. — Там должны быть не только магнитики, должен быть классный мерч, и он появляется. Турист должен не просто побывать в этом месте, но и вкусно покушать, и что-то увезти на память.

Заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова (слева)

Власти ожидают, что выход фильма «Аркаим: колесница времени» подтолкнет туристов посетить Южный Урал, поэтому нужно развивать инфраструктуру, чтобы не ударить в грязь лицом.

На форуме шла речь и о других интересных местах Южного Урала, таких как, например, «Солнечная долина». Какими методами и путями можно сделать их интересными для туристов всего мира, читайте в нашем материале.

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