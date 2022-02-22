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Туризм22 февраля 2022 8:59

В Челябинской области обустроят территорию вокруг Аракаима

Уже в этом году власти обещают разработать мастер-план
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Аркаим привлекает туристов уже много лет

Аркаим привлекает туристов уже много лет

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинской области обустроят территорию вокруг Аркаима, чтобы привлекать больше туристов. Об этом стало известно на форуме «Вершина», где журналисты, политики и общественники обсуждали, как сделать Южный Урал интереснее.

— В этом году будет разработан мастер-план территории Аркаима, чтобы территория жила, — рассказала заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова. — Там должны быть не только магнитики, должен быть классный мерч, и он появляется. Турист должен не просто побывать в этом месте, но и вкусно покушать, и что-то увезти на память.

Заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова (слева)

Заместитель директора по развитию туризма агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова (слева)

Власти ожидают, что выход фильма «Аркаим: колесница времени» подтолкнет туристов посетить Южный Урал, поэтому нужно развивать инфраструктуру, чтобы не ударить в грязь лицом.

На форуме шла речь и о других интересных местах Южного Урала, таких как, например, «Солнечная долина». Какими методами и путями можно сделать их интересными для туристов всего мира, читайте в нашем материале.

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