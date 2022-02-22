Создатели проекта «Разделяй-ка» поставят в Челябинске контейнеры для пяти видов мусора

Контейнеры будут доступны круглосуточно Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске запустят новую сеть контейнеров для вторсырья. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал экоактивист Дмитрий Закарлюкин. По его словам, туда можно будет сдать пять видов отходов: стекло, металл, пластик, макулатура и крышечки. Контейнеры будут доступны круглосуточно.

Кроме того, очередной виток развития коснулся проекта «Разделяй-ка». Сначала была возможность сдавать отходы лишь раз в месяц, потом — каждую неделю по воскресеньям, а теперь — каждый день.

— Теперь мы открыты каждый день. То есть любой челябинец может прийти и принести вторсырье с 9 до 18 часов, — уточнил Дмитрий Закарлюкин.

GOGREENCENTER — площадка, где находится «Разделяй-ка», тоже преображается. На первом этаже недавно открылось Repair cafe. Это такое место, где можно починить свою вещь и пользоваться ею дальше, а не сдавать на переработку. Ремонтируют все, от чайника до джинсов. Причем бесплатно, если починка вещи займет не больше 15 минут.

На втором этаже центра находится коворкинг и вместительная фестивальная площадка площадью 1000 квадратов. Третий этаж, который по сути является крышей, планируют оснастить солнечными панелями, чтобы создать полную автономность центра и полностью себя обеспечивать.

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