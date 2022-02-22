Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 10:41

Челябинца приговорили к исправительным работам после рыбалки на озере Смолино

Мужчину наказали за поимку 68 рыб
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожанину придется три месяца отрабатывать незаконную рыбалку

Горожанину придется три месяца отрабатывать незаконную рыбалку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Челябинска наказали за рыбалку на озере Смолино. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», осенью прошлого года мужчина сетями поймал в водоеме 53 особи плотвы и 15 окуней. После этого поймали самого рыбака: лов с использованием сетей на Смолино запрещен.

Еще до решения суда челябинец заявил, что раскаивается, и оплатил нанесенный водоему ущерб.

Суд признал рыбака виновным в незаконной добыче водных биоресурсов на особо охраняемой территории. В качестве наказания мужчине назначили 3 месяца исправительных работ, во время которых 10% от зарплаты горожанин должен будет отдавать в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru