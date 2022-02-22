Челябинца приговорили к исправительным работам после рыбалки на озере Смолино

Горожанину придется три месяца отрабатывать незаконную рыбалку Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Челябинска наказали за рыбалку на озере Смолино. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», осенью прошлого года мужчина сетями поймал в водоеме 53 особи плотвы и 15 окуней. После этого поймали самого рыбака: лов с использованием сетей на Смолино запрещен.

Еще до решения суда челябинец заявил, что раскаивается, и оплатил нанесенный водоему ущерб.

Суд признал рыбака виновным в незаконной добыче водных биоресурсов на особо охраняемой территории. В качестве наказания мужчине назначили 3 месяца исправительных работ, во время которых 10% от зарплаты горожанин должен будет отдавать в доход государства.

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