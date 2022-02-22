Молодежный состав «Магнитки» стал победителем Восточной конференции МХЛ

«Стальные лисы» стали победителями Восточной конференции МХЛ. Фото ХК «Металлург».

Завершается регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги сезона 2021-2022. Уверенную и досрочную победу в Восточной конференции одержал молодежный состав магнитогорского «Металлурга» «Стальные лисы» (игроки до 21 года). Команда Магнитки набрала 103 очка, опередив ближайших соперников на 16 очков.

В оставшихся матчах «регулярки» магнитогорцы сыграют с нижегородской «Чайкой», которая идет на втором месте на Востоке (25 и 26 февраля).

Матчи плей-офф Кубка Харламова (до двух побед) стартуют 10 марта со стадии 1/8 финала и завершатся не позднее 27 апреля.

Молодежный состав ХК «Трактор» «Белые медведи» занял в регулярном чемпионате седьмое место (72 очка).

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