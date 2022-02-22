ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды в Челябинской области

Также на дорогах прогнозируется образование гололедицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление ГИБДД по Челябинской области просит автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния. По данным синоптиков, вечером в регионе ожидаются снегопады, которые продолжатся и на следующий день. Из-за такой погоды повышается риск возникновения аварий.

— В случае ухудшения погодных условий для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 28 дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции также попросили водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

По данным челябинского Гидрометцентра, в среду, 23 февраля, температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, а днем — +0,+5 градусов. Порывы ветра будут доходить максимум до 18 м/c. Также ожидаются мокрый снег, гололед и метели.

При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге.

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