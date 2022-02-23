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Общество23 февраля 2022 5:58

В Челябинске в честь 23 февраля «закамуфлируют» телебашню

Ее окрасят в защитный цвет
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Ярким цветом поздравят всех мужчин! Фото: Дмитрий Степанов

Ярким цветом поздравят всех мужчин! Фото: Дмитрий Степанов

Сегодня, 23 февраля, на телебашне появится поздравление для мужчин. В День защитников Отечества башня окрасится в цвета камуфляжа и российский триколор.

Как сообщили в филиале РТРС, таким образом компания хочет поздравить всех мужчин, которые являются опорой и защитой.

В защитный цвет телебашня окрасится в в 20.00

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