В Челябинске в честь 23 февраля «закамуфлируют» телебашню

Ярким цветом поздравят всех мужчин! Фото: Дмитрий Степанов

Сегодня, 23 февраля, на телебашне появится поздравление для мужчин. В День защитников Отечества башня окрасится в цвета камуфляжа и российский триколор.

Как сообщили в филиале РТРС, таким образом компания хочет поздравить всех мужчин, которые являются опорой и защитой.

В защитный цвет телебашня окрасится в в 20.00

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