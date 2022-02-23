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Здоровье23 февраля 2022 6:50

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 241 школьник

Минздрав озвучил свежие данные
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Каждый день коронавирусом заражаются тысячи южноуральцев.

Каждый день коронавирусом заражаются тысячи южноуральцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирусных больных стало на 3218 человек больше, из них 241 школьник. Такие данные озвучили в региональном Минздраве. Всего больных на данный момент 41 488 южноуральцев.

С начала пандемии диагноз коронавирус поставили 268 607 пациентам. Из больниц за сутки выписали 5086 человек. Не справились с болезнью и скончались 22 пациента, у всех коронавирус был основным заболеванием.

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