В Челябинской области в многоэтажке произошел взрыв газа

Баллон взорвался в квартире четырехэтажки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Сатке Челябинской области в четырехэтажке взорвался газовый баллон. Он находился в квартире на первом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС региона, два человека пострадали, один из них подросток.

По данным ведомства, баллон с бытовым газом был объемом на 5 литров. Он почему-то хранился в туалете. Разгерметизация произошла в 11.50 и без последующего горения.

Волной вынесло стекла в семи оконных блоках, две межквартирных и две межкомнатных перегородки.

— Несущие стены многоэтажки не повреждены. На месте работают силы и средства РСЧС, — уточнили в ГУ МЧС.

Пострадали два человека — 50-летний мужчина и 15-летний подросток. По предварительной информации, они получили серьезные ожоги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru