В Челябинской области 23 февраля по ошибке включили сигнал всеобщей тревоги

Сирена гремела несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В День защитника Отечества в Копейске под Челябинском сработала сирена оповещения. Предупреждающий звук был слышен на протяжении нескольких минут.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, проверка системы была запланированной, но без сирен. Как оказалось, два предприятия нарушили условия и не отключили звук.

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