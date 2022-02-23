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Происшествия23 февраля 2022 11:25

В Челябинской области 23 февраля по ошибке включили сигнал всеобщей тревоги

Проверка системы оповещения планировалась без звука
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сирена гремела несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сирена гремела несколько минут. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В День защитника Отечества в Копейске под Челябинском сработала сирена оповещения. Предупреждающий звук был слышен на протяжении нескольких минут.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, проверка системы была запланированной, но без сирен. Как оказалось, два предприятия нарушили условия и не отключили звук.

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