«Челбаскет» разделил очки в домашнем туре с клубом «Барс-РГЭУ»

Александр Кузнецов стал самым результативным игроком во повторном матче в составе БК «Челбаскет». Фото БК «Челбаскет».

Две игры завершились для южноуральцев по формуле «50 на 50». В первом матче против соперников из Ростова-на-Дону «Челбаскет» уступил с минимальным счетом 70:71. В повторной игре «Победная стая» взяла реванш — 71:62. Лучшим игроком в составе челябинцев стал Александр Кузнецов — 14 очков, 3 подбора, 6 передач и 16 баллов в эффективности действий на площадке.

26 и 27 февраля «Челбаскет» на домашней площадке сыграет против «Чебоксарских Ястребов».

Отметим, что челябинский клуб борется за выход в плей-офф чемпионата Суперлиги-2. Домашние матчи с ближайшими соперниками по турнирной таблице становятся одними из самых решающих. Завершение регулярного чемпионата 20 марта.

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