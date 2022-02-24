В Челябинской области прогнозируют дождь со снегом, гололед и метели

Может ли на улицах появиться еще больше льда? "Да", - уверенно отвечают метеорологи. Фото: Николай Александров

Жителей Челябинской области предупредили о целом наборе неприятных погодных явлений 24 февраля.

Ночью температура воздуха опускалась до минусовых значений, но днем потеплеет до 0, +5 градусов. Образуется гололед.

Местами пройдет снег с дождем. Сильнее всего осадки будут в горных районах Челябинской области. Могут даже начаться метели. Весь день будет дуть сильный ветер — 6-11, а при порывах и до 18 метров в секунду.

По прогнозу метеорологов, в ночь на пятницу 25 февраля похолодает до -10, а в горах — до -17 градусов. При этом в дневное время после этого температура воздуха может подняться до +2. Продолжится небольшой снег.

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