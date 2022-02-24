Агрессивная собака держит в страхе жителей челябинского микрорайона «Парковый-2»

Собака загнала челябинца на капот автомобиля. Фото: Екатерина Смирнова

Жители челябинского микрорайона «Парковый 2» жалуются на агрессивную собаку. Пес заставляет людей прятаться и опасаться за безопасность детей. При этом у него есть хозяйка, но проследить за поведением питомца женщине удается не всегда.

Об одном из происшествий жительница микрорайона рассказала в соцсети.

— Мы не могли спокойно выйти из машины и попасть домой. Собака была без намордника и бегала по парковке. Хозяйка собаки была сильно пьяна, она сидела на асфальте. Кто проходил мимо собаки, сразу попадал под ее агрессию. Собака пыталась укусить, — сообщила горожанка.

В доказательство своих слов она опубликовала видео, в котором молодой человек спасается от собаки, влезая на автомобиль. Пес не нападает, но лает и не позволяет спуститься на землю. Упавшая хозяйка в это время с трудом поднимается с земли, подходит и подбирает поводок своего питомца.

После инцидента жители «Паркового» обратились в полицию.

— Заявление зарегистрировано. Устанавливаются все обстоятельства, — прокомментировали информацию о нападении пса на людей на парковке в пресс-службе городского УМВД.

Между жителями микрорайона в соцсети завязалась жаркая дискуссия. Нашлись те, кто вступились за пса и его хозяйку. Челябинцы сообщают, что у женщины могут быть проблемы не с алкоголем, а с опорно-двигательным аппаратом, из-за этого она и ходит с трудом.

— Я не раз сталкивалась с ней, когда гуляла со своим псом, намордник она надевает. У собаки может быть агрессия, но опять же стрессовая ситуация в данный момент, что у хозяйки, что у собаки, — рассуждает жительница «Паркового 2».

Нашлись и те, кто подтверждает версию об алкоголе и агрессивном поведении животного.

— Это псина не раз нас тоже пугала и прыгала на коляску, ладно хоть трезвая в тот момент хозяйка была, — рассказала другая жительница микрорайона.

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