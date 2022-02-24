В Челябинской области 3,1 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Уже более 270 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавиурсом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. За последний день зарегистрировали 3118 новых случаев Covid-19. Это ровно на 100 меньше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 234 школьника.

Несмотря на снижение заболеваемости, количество смертей остается высоким. За сутки от ковидной пневмонии скончались 24 пациента.

Сейчас от коронавируса лечатся 39 494 южноуральца.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 271 725 жителей Челябинской области.

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