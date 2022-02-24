Челябинцы стали выбирать дорогие смартфоны в два раза чаще в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Клиенты компании в Челябинской области стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsung с долей 25%, самую высокую динамику показали аппараты Xiaomi, которые приросли на 4 п. п.

Клиенты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей – доля устройств в этом сегменте увеличилась практически в два раза и год к году показала наибольшую динамику прироста. Прирост в этом сегменте произошел за счет снижения доли более бюджетных устройств в категориях от 5 до 10 и от 3 до 5 тысяч рублей. При этом 32% клиентов выбирают устройства в среднем ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. В 2021 году доля 4G-смартфонов увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 93%.

Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 53%. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтент на экранах мобильных устройств. В ответ на изменения в медиапотреблении Tele2 в партнерстве с видеосервисом Wink в 2021 году запустила сервис обмена минут на кино: всего на декабрь прошлого года российские клиенты компании посмотрели за минуты более миллиона фильмов.

Лидирующие позиции в сети оператора в Челябинской области занимают смартфоны Samsung – 25%, Xiaomi – 22%, Honor – 18%, Apple – 11%. Самый динамичный прирост год к году показала компания Xiaomi, увеличив долю с 18% до 22%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора. В ноябре 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В целом по России в минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут.

Материал предоставлен пресс-службой Tele2