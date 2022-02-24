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Общество24 февраля 2022 7:05

В Челябинске 6 марта отпразднуют Масленицу конным шествием и метанием бревна

Где и как будут отмечать Масленицу в Челябинске в 2022 году
Елена КОЛЧИНА
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Как минимум четыре чучела собираются сжечь в Челябинске а день проводов зимы

Как минимум четыре чучела собираются сжечь в Челябинске а день проводов зимы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинских парках готовятся к празднованию Масленицы. Народные гулянья намечены на 6 марта. Они стартуют одновременно на всех площадках — в 12:00.

Как рассказали в городском управлении культуры, центром празднования станет ЦПКиО имени Гагарина. Там на сцене пройдет концерт, а на главной аллее откроется продуктовая ярмарка. Горожане смогут попробовать свежие блины и горячие напитки.

В парке устроят традиционные игры — прыжки в мешках, перетягивание каната, соревнования по подъему на столб и поднятию гири. Кроме того, челябинцы смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению народных кукол и посетить балаганчик скоморохов.

В горсаду имени Пушкина Масленицу в 2022 году решили отпраздновать по-казачьи. Торжества начнутся с конного шествия и традиционных казачьих забав, в тои числе рубки шашкой, борьбы на поясах, метания бревна и боя стенка на стенку.

Для тех, кому по вкусу более мирные развлечения, в горсаду организуют концерт и соревнование по метанию валенка.

Концерт состоится также в Саду победы. Самой зрелищной его частью обещает стать фаер-шоу. А еще гости парка смогут сфотографироваться с аниматорами в костюмах сказочных героев.

В парке имени Тищенко проведут конкурс по поеданию блинов и сыграют специально подготовленный масленичный спектакль.

На всех площадках торжества завершаться в 15:00 сожжением чучел Масленицы.

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