Контрольно-счетная палата Челябинской области вернула в бюджет 86 млн рублей

Фото: КСП Челябинской области.

В Челябинской области резко сократился объем нецелевого использования средств. Об этом в заксобрании сообщил руководитель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, озвучивая итоги года. В 2021 году муниципалитеты не по назначению потратили 8 млн рублей. В 2020 году этот показатель составлял 50 млн.

— Объем проверенных нами средств составил 18 млрд рублей, — привел данные Алексей Лошкин. — Выявили 8,5 тысяч нарушений. В частности, нецелевое использование средств на 8 млн рублей. Здесь мы видим положительный тренд: в прошлом году выявлялось 50 млн рублей. Наши распорядители стали более ответственно подходить к управлению. Нарушения выявлены в основном в муниципальных образованиях.

Также КСП выявило, что чиновники неэффективно использовали 1 млрд 400 млн рублей, на 301 млн совершено нарушений законодательства в сфере госзакупок. По итогу в бюджет вернули 86 млн рублей. 18 случаев закончились уголовными делами. Признаки некачественного управления и неэффективных расходов найдены в Фонде регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов. Непростая ситуация в строительной сфере: приостановлено возведение 174 объектов на 15 млрд рублей.

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