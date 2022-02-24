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Происшествия24 февраля 2022 11:07

Жительница Челябинской области обвинила в преступлении своего сына из страха перед сожителем

Мать боялась побоев и написала ложный донос
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Женщина-инвалид пропила пенсию и свалила вину на сына

Женщина-инвалид пропила пенсию и свалила вину на сына

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области мать оклеветала 22-летнего сына. Жительница Кусы заявила в полицию о том, что молодой человек украл из ее сумки 6 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в действительности 44-летняя женщина потратила всю свою пенсию по инвалидности на спиртное. Испугавшись, что сожитель изобьет ее за это, она решила обвинить в пропаже денег сына. Правда открылась во время полицейской проверки.

Позже женщина признала вину и заявила, что раскаивается в содеянном. Но уголовной ответственности ей избежать не удалось.

Жительницу Кусы признали виновной в заведомо ложном доносе и приговорили к 200 часам обязательных работ.

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