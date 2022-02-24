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Происшествия24 февраля 2022 15:41

В Челябинске автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой

После удара легковушка врезалась в ГАЗель
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: скриншот с видео "Регион-74 | Челябинск" / vk.com

Фото: скриншот с видео "Регион-74 | Челябинск" / vk.com

В Челябинске в машину скорой помощи врезалась легковушка. Как сообщили в ГИБДД города, авария произошла сегодня вечером на Свердловском тракте, 2а.

По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля Ford столкнулся с машиной скорой помощи, за рулем которой находился 32-летний мужчина. После этого иномарка изменила направление и врезалась в стоявшую неподалеку Газель.

Пострадавших в ДТП нет. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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