В Челябинской области похолодает на 30 градусов

Оттепели и сильные похолодания будут сменять друг друга
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинской области продолжаются резкие скачки температуры. Колебания могут приблизиться к 30 градусам, предупреждают метеорологи.
Днем в пятницу 25 февраля будет от -2 до +3 градусов, но уже в ночь на субботу похолодает до -13, -18, а в горах даже до -26 градусов.
При этом на дорогах сохранится гололедица, а в горных районах может пройти снег.
Днем в субботу снова потеплеет до +3 градусов. Осадков специалисты не обещают, небольшой снег возобновится только в воскресенье 27 февраля.
Ветер к выходным стихнет, если в пятницу скорость его порывов достигнет 12 метров в секунду, то в субботу и воскресенье не превысит 2-7 метров в секунду.
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